Barcellona l’agente di Dani Olmo | Ha scelto di restare|Calciomercato

2024-12-31 20:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:Il Tribunale di primo grado diha impedito ai blaugrana il tesseramento die Pau Victor. Mentre, però, il club catalano sta provando l’ultimo tentativo per inserire in lista due calciatori, ha parlato Andy Bara,dell’ex calciatore del Lipsia, che ha confermato la volontà del suo assistito di rimanere al. RIMANE AL– In esclusiva a Fabrizio Romano per GiveMeSport, Bara ha affermato in modo deciso chenon ha intenzione di esercitare la clausola per liberarsi a zero inserita nel suo contratto, secondo la quale potrebbe, in caso di mancato tesseramento, lasciare il club da gennaio: “La decisione presa daè di rimanere alperché vuole giocare nel Barça.