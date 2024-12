Ilrestodelcarlino.it - Appello dei residenti a de Pascale: "Contro le frane subito i lavori"

Da Novafeltria il comitato deidi Uffogliano e di Ponte Santa Maria Maddalena lancia l’al presidente della Regiona, Michele de: "È indispensabile che anche il comune di Novafeltria e, in particolare la zona di Uffogliano, siano inserite nell’agenda dei sopralluoghi da effettuare per verificare lo stato di avanzamento dei, e tempi e modi di attuazione degli interventi di messa in sicurezza". I fenomeni metereologici estremi degli ultimi anni (dall’alluvione del maggio 2023 a quella del settembre 2024) hanno segnato pesantemente Uffogliano: boschi devastati,e smottamenti, strade bloccate (compresa l’unica via di accesso alla frazione parzialmente franata), famiglie evacuate, tra cui una con un disabile, che ancora non possono rientrare nelle loro abitazioni.