WWE | Al live event di Chicago CM Punk perde contro Gunther a causa di Dominik Mysterio

Come di consueto, per il periodo delle vacanze natalizie la WWE sta tenendo diversiin giro per gli Stati Uniti.i per nulla banali con card molto interessanti e match inediti, come quello di stanotte che ha visto affrontarsi per la prima volta sul ring CMin uno steel cage match con in palio il titolo mondiale. In molti sognano questo match a WrestleMania e i fan di, città natale di CM, potrebbero aver avuto una gustosa anteprima di ciò che sarà.Fine caoticaLa vittoria è andata a, ma il finale del match è stato condizionato dall’intromissione di. Dirty Dom si è in qualche modo voluto vendicare dall’umiliazione subita qualche giorno fa neldel Madison Square Garden di New York e ha sbattuto la porta della gabbia in faccia a CM, assist prezioso per la vittoria di