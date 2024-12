Ilfattoquotidiano.it - “Vogliamo Gesù”, è boom di richieste per i modelli che somigliano al Messia: il business dei “jesus model” che guadagnano anche 200 dollari l’ora

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cercasidisperatamente. Nello Utah dei mormoni, a quanto riporta un articolo del Wall Street Journal, per tutti quelli chealc’è un’opportunità di crescita economica improvvisa senza fare niente. Si lo sappiamo, più che una notizia sembra uno di quegli annunci pubblicitari tipo trappola in fondo alle pagine web. Eppure dalle parti di Salt Lake City basta somigliare ae i fotografi vanno in solluchero. Le foto con i novelliCristo vengono utilizzati per annunci di nozze, per invitare ospiti a incontri, oppure per i classici ritratti incorniciati sui muri o foto in posa per benedire i bambini. Nello stato che è composto religiosamente da circa il 73% da cristiani, secondo i dati di Pew Reasearch questo “” ha visto un vero e proprioquest’anno. I “”, come vengono definiti, sono richiesti con capelli lunghi e folti, corporatura snella e sguardo etereo.