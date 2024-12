Lapresse.it - Ventimiglia di Sicilia, nasconde in casa il padre morto da un anno per intascare la pensione

Leggi su Lapresse.it

Da oltre unva inil, perla. È accaduto adi, in provincia di Palermo, dove i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, stcercando di ricostruire le circostanze della morte di Giuseppe Zagone, 92enne. Secondo quanto appreso da LaPresse, l’uomo era originario di Palermo ma viveva adiinsieme al figlio 60enne, il quale di rado si faceva vedere in paese. Al momento l’uomo risulta irreperibile.“Questo paese è sempre stato tranquillissimo, la nostra comunità appresa la notizia è rimasta sbalordita e incredula”. Così a LaPresse il sindaco didi, Gino Anzalone, commentando la notizia dell’uomo che nel paese in provincia di Palermo ha custodito per uninil cadavere del