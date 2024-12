Venezia passeggiano in spiaggia e trovano il cranio di un bambino tra gli scogli | il macabro ritrovamento a Cavallino-Treporti

Leggi su Open.online

È la primain Italia per presenza di turisti, ma a uno di questi visitatori è toccato un. Passeggiando tra gli, un turista ha trovato un frammento d’osso che, secondo le prime indagini, sembra appartenere alla parte superiore di unumano. L’osso, parzialmente sommerso da tempo nell’acqua, è stato probabilmente portato a galla dalla bassa marea, che si stava ritirando in quel momento. Dai primi accertamenti, la dimensione dellascia supporre che si possa trattare di un, tra i 6 e i 7 anni circa. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Jesolo, che hanno avviato le indagini preliminari. Un medico legale ha raggiunto la scena per eseguire un primo esame dei resti, mentre i frammenti, ritenuti molto probabilmente ossa umane, sono stati sequestrati e affidati alla polizia scientifica per ulteriori accertamenti.