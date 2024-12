Liberoquotidiano.it - Sgomberi al Forte Portuense a Roma, tensioni tra Polizia e occupanti

(Agenzia Vista), 30 dicembre 2024 Nella mattinata del 30 dicembre sono scattati deglida parte dellapresso il. Ci sono statetra gli agenti e gli. Si registrano due arresti per resistenza e minaccia di due persone: una si trovava all'esterno e ha cercato di aiutare l'altra che si trovava all'interno dell'edificio e non voleva sgomberare. In corso anche la valutazione di denunce. Courtesy:di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev