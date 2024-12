Oasport.it - Sci freestyle, i convocati dell’Italia per il big air di Klagenfurt: ambizioni importanti per i fratelli Tabanelli

Dopo un mese di pausa, sta per ripartire la Coppa del Mondo 2024-2025 di scicon il terzo big air della stagione, in programma a(Austria) tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio. La località carinziana si appresta ad ospitare dunque il primo appuntamento dell’anno solare 2025 per il massimo circuito del settore park and pipe.L’Italia, reduce dagli ottimi risultati raccolti nelle gare di Chur e Pechino, vuole confermarsi ad alti livelli e si presenta acon un quartetto composto daiFlora e Miro, Leonardo Donaggio e Renè Monteleone. Una squadra decisamente ambiziosa, che ha già conquistato ben tre podi stagionali nelle poche competizioni disputate sin qui.Protagonista assoluta dell’inverno fino a questo momento la diciassettenne emiliana Flora, in piena corsa per la Coppa del Mondo di specialità dopo aver messo a referto un secondo ed un terzo posto.