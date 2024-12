Ilgiorno.it - Scandicci trascinata dalla solita Antropova. Bergamo esce di scena

supera la Volleyper 3-1 e vola alle final four di Coppa Italia. La formazione di casa,dai 25 della(nella foto), dai 16 di Ana Carolina Da Silva e dai 14 della Herbots, ha battuto la formazione bergamasca competitiva solo nel terzo set grazie a Montalvo, 18 punti, Adriano, 12, e Manfredini. Nel primo set a spezzare l’equilibrio ci ha pensato Britt Herbots che, con due attacchi vincenti e un gran muro, ha portatosul 10-7. Le toscane, trascinatee da Ana Carolina Da Silva, sono volate via fino al 19-10 e poi hanno chiuso con un facile 25-15. Stesso copione anche nel secondo set. Risultato in parità fino a quota 11, poie Da Silva portanosul 15-11.mette a terra il 19-13 e Nwakalor e Herbots firmano i punti del 25-16.