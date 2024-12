Lanazione.it - Sanità, retromarcia Usl 1 . Niente rinnovo ai direttori. Solo una proroga di sei mesi

La Usl 1 fae blocca ilquinquennale degli incarichi aidei Distretti sanitari. E’ successo tutto in 4 giorni, dopo che la delibera con il prolungamento degli incarichi fino al 2029 aveva destato qualche perplessità a Palazzo Donini. A sollevare la questione, almeno dal punto di vista formale, è stato il il Direttore regionale Salute e Welfare, Massimo D’Angelo, che "ha rilevato una contraddizione tra la sopra citata deliberazione e l’articolo 39 della legge regionale 11/2015" in materia di. Contraddizione che ha portato il direttore generale della Asl 1, Nicola Nardella, a ritirare l’atto in autotutela e a prolungare l’incarico dei quattro(su sei) Paola Tomassoli, Daniela Felicioni, Emilio Paolo Abbritti e Ilaria Vescarelli per soli sei