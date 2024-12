Bergamonews.it - Salvare vite sulle strade, un dovere di ciascuno

Leggi su Bergamonews.it

Come andremo a muoverci e a circolarenostrenel 2025, dopo l’entrata in vigore il 14 dicembre scorso del nuovo Codice della strada? Ci sarà l’atteso cambiamento nei comportamenti di tutti gli utenti, in particolare di coloro che sono alla guida di mezzi a motore? Bisogna intendersi: non è che il discorso della responsabilità riguardi solo motociclisti, automobilisti e camionisti. Il tema è motivo di riflessione per tutti, a partire dagli stessi pedoni che sono la categoria più vulnerabile. Per obiettività occorre anche richiamare a maggiori consapevolezza e prudenza anche chi attraversa incurante dei semafori e dei passaggi zebrati. Gli investimenti avvengono anche per la leggerezza con cui ci si fida di sé stessi e questo è ancora più rischioso con i volumi del traffico in continuo aumento.