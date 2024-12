Ilfattoquotidiano.it - Ogni sigaretta accorcia la vita di 20 minuti e chi non smette di fumare muore 10 anni prima: lo studio da Londra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unavale ventidi. Non per il tempo che si possa impiegare per fumarla, ma per iche sottrae alla propria esistenza. E un pacchetto quanto vale? Ben 7 ore. Lo dice una nuova stima aggiornata di ricercatori medici dell’University College London (Ucl), prestigioso ateneo della capitale britca, allegata a un appello pubblico rivolto ai fumatori, in vista dell’anno nuovo, per incoraggiarli are dicome proposito per il 2025.Nello, ripreso fra gli altri dal Guardian, i ricercatori evidenziano anche, in positivo, che – abbandonando il vizio dal primo gennaio – chiunque fumi 10 sigarette al giorno potrebbe ragionevolmente sperare di riguadagnare un giorno diin più entro l’8 dello stesso mese; una settimana entro il 5 febbraio; e un mese entro il 5 agosto.