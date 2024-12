Ilfattoquotidiano.it - Napoli, ufficiale la risoluzione del contratto di Mario Rui: “Grazie di tutto Maestro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IlRui Silva Duarte comunicano di aver provveduto, di comune intesa, alladei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Come annunciato dal club del presidente Aurelio De Laurentiis con una nota sul proprio sito: “IlringraziaRui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.Aldal 2017,Rui saluta dopo 227 partite, 3 gol, 26 assist e uno storico Scudetto conquistato nella stagione 2022-23. Termina così la sua avventura con i partenopei. Per le qualità del suo piede sinistro è stato soprannominato, con cui proprio ilha voluto omaggiarlo con un video pubblicato sui canali social della squadra. “Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo.