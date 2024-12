Lo stormo in pista i motori in fallout il carrello e quel muro | gli sfortunati eventi che hanno portato allo schianto del volo in Corea del Sud

Leggi su Open.online

Ci sono una serie, lunga, di sfortunate variabili nel tragico incidente del Boeing 737-800 della Jeju, compagnia low cost sudna, doveperso la vita 179 persone (con soli due superstiti), con loa terra nello scalo di Muan. Li elenca oggi Il Messaggero, in un pezzo a firma di Marco Ventura. Il primo fattore è il “bird strike”, quando l’agenzia disudna segnala ai velivoli dell’aeroporto sudno di Muan la presenza di unodi uccelli lungo la rotta di avvicinamento alla1. La segnalazione avviene alle 8.57, troppo tardi per il Boeing per effettuare delle manovre per evitarlo. Sessanta secondi dopo l’aereo impatta con lo. Inizia il dramma. Dopo il “bird strike” arriva il cedimento dei, con collasso dei sistemi idraulici, durante il go around, ovvero un’inversione per poi atterrare sulla stessa, ma dalla parte opposta.