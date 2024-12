Ilnapolista.it - L’ex nazionale russo Bugaev è morto in Ucraina, aveva accettato di andare al fronte al posto della galera

Alexeygiocava a calcio, ed èin guerra a 43 anni.preferito ilad una prigione russa. E’ finita così la triste vicenda del. Lo ha annunciato il suo stesso avvocato, Anton Smirnov, che logià difeso lo scorso settembre quando era stato accusato di spaccio di droga e condannato a nove anni e mezzo di carcere., chepartecipato anche agli Europei del 2004 egiocato per squadre come Torpedo Mosca, Lokomotiv, Khimki e Krasnodar, era riuscito a commutare la sua pena detentiva andando al. Una scelta fatale.Era stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di droga, arrestato quando stava per venderla illegalmente. Secondo la stampa localeammesso le sue colpe.L'articoloindialalilNapolista.