Jannik Sinner raggiunge le 30 settimane da n.1 del mondo: Carlos Alcaraz nel mirino

inizia la sua 30ª settimana da n.1 del. L’altoatesino si sta preparando con la consueta dedizione per l’inizio della stagione 2025. Il primo obiettivo saranno gli Australian Open (12-26 gennaio).ha svolto l’off-season a Dubai, dove per 14 giorni ha lavorato moltissimo sulle variazioni di gioco in campo e anche in palestra per migliorare il fondo atletico.Un primato frutto di un 2024 notevolissimo, nella top-10 delle annate migliori che siano mai viste nell’Era Open. Sì, perché 73 vittorie in 79 match hanno questa valenza e sono da associare a due titoli Slam, tre Masters1000, otto titoli in toto nel massimo circuito e all’affermazione per la seconda volta consecutiva in Coppa Davis. Successi in serie di questo genere, con il n.1 in tasca, che nessuno mai aveva ottenuto, neanche i Big-Three.