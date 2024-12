Ilrestodelcarlino.it - I nuovi attaccanti per spiccare il volo

L’Ancona ha cominciato positivamente la stagione per poi incontrare le prime difficoltà, infilare una serie negativa culminata con la sconfitta di Termoli, dopo la quale la squadra s’è progressivamente risvegliata, fino a inanellare la serie positiva che l’ha portata a tagliare il traguardo della sosta natalizia al quarto posto in classifica. Potrebbe riassumersi così il cammino dorico attraverso le 17 giornate di campionato e le due di Coppa, un percorso non certo privo di ostacoli in cui l’Ancona, nata sul campo il 5 agosto scorso, ha progressivamente trovato compattezza, spirito di squadra, consapevolezza dei propri mezzi e fiducia in se stessa. Un cammino sicuramente positivo. La sosta breve di Natale ha permesso ai dorici di ricaricare le batterie e ora lo staff tecnico avrà tutto il tempo di lavorare al meglio all’inserimento delle tre nuove pedine a disposizione di Massimo Gadda, l’under Bikovskis, ma anche e soprattutto i dueVarriale e Battistini, il primo tesserato prima dell’ultima di andata ma operativo con il gruppo biancorosso da un paio di mesi, il secondo arrivato anche lui nella settimana precedente al Natale.