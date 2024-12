Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Inaugurata a Mattinata ‘La grande onda’, l’opera di 2500 bottiglie in plastica dedicata al Sindaco Pescatore”

Leggi su Puntomagazine.it

Il Presidente Dario: “Il Comune di Pollica ha deciso di distruggere laOnda, maha scelto di costruire un simbolo di memoria, giustizia e speranza”È stata“LaOnda“, un’opera realizzata in memoria di Angelo, ilassassinato il 5 settembre 2010. L’installazione, composta da 2.500diprovenienti da ogni angolo d’Italia, è stata ideata dal maestro Sante De Biase e realizzata seguendo la sequenza matematica di Fibonacci. Non si tratta solo di una scultura, ma di un potente simbolo di memoria collettiva, giustizia e impegno civico, che oggi rappresenta la lotta per la verità sull’assassinio di.Durante la cerimonia, Dario, Presidente dellaAngelo, ha dichiarato: “Nel nostro Paese c’è chi distrugge e chi costruisce.