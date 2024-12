Lookdavip.tgcom24.it - Feste al caldo per Elisabetta Gregoraci, tra bikini e famiglia

Anno dopo anno,ci delizia con le immagini delle sue vacanze natalizie al. La showgirl è solita trascorrere le festività al Billionaire, resort sulla spiaggia di proprietà dell’ex marito, Flavio Briatore. Giorni lenti e pieni di felicità per la, circondata dagli affetti. Cone Flavio, che sono in splendidi rapporti, c’è anche il figlio, Nathan Falco Briatore. Unamoderna e molto serena. Come da tradizione, non mancano gli outfit sensuali e firmati della conduttrice, che è quasi sempre in.In rosso per Natalecon Nathan Falco e Flavio Briatore“. il filo rosso che lega ogni Natale” scrivesu Instagram, nel celebrare quello che è forse il giorno più sentito dell’anno. Un carosello di affetti, dal padre Marioall’ex Flavio Briatore.