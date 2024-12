Rompipallone.it - Crisi profonda: esonerato l’allenatore dei granata, è ufficiale

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2024 14:40 di redazioneI pochi punti collezionati nelle ultime uscite della squadra hanno obbligato la società ad un cambio di rotta immediatoLa serata e nottata di ieri ci ha accompagnati all’esonero di Paulo Fonseca. L’ormai ex tecnico del Milan chiuderà l’anno da disoccupato dopo che il 2-2 contro la Roma gli è costato ufficialmente il posto, anche se c’è da dire che la notizia era già da tempo nell’aria. Infatti molto probabilmente sarebbe bastato un risultato negativo a Verona per far saltare la panchina al tecnico portoghese. La separazione è stata parecchio surreale conche in conferenza stampa si diceva “saldo sulla panchina”, salvo poi lasciare San Siro annunciando l’esonero.Esonero in Italia,è arrivato al capolineaIl comunicato è arrivato stamattina ed è stato dunque la quinta panchina a saltare nel nostro massimo campionato dopo la Roma con De Rossi (con Juric a sua voltaper Ranieri), Gotti al Lecce sostituito da Giampaolo, Gilardino al Genoa con Vieira al suo posto e infine Nesta al Monza che è stato mandato a casa chiamando Bocchetti.