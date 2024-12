Ultimouomo.com - Cosa aspettarsi da Conceicao al Milan

Che Sergio Conceiçao prima o poi avrebbe allenato in Italia, lo immaginavamo un po’ tutti. Il portoghese ha vissuto anni di gloria da calciatore nel nostro campionato ed è stato vicino a tornare in Serie A in almeno tre d’occasioni. A maggio 2021, alla fine dell’esperienza con Gattuso, il suo arrivo al Napoli sembrava certo, salvo poi saltare all’improvviso per alcune divergenze sul contratto. Due anni dopo, pareva ancora una volta vicino ai partenopei, come successore di Spalletti, ma la clausola da pagare per liberarlo dal Porto aveva convinto De Laurentiis a cambiare idea. Nella scorsa primavera, infine, il suo era il nome caldo per il, prima che la dirigenza virasse su Fonseca.È naturale che negli anni squadre comee Napoli si siano interessate a lui. Conceiçao conosce il nostro calcio e gli è culturalmente affine.