Notizie.com - Chi era Jimmy Carter, addio all’ex presidente Usa vincitore del premio Nobel per la Pace: “Ho avuto una vita meravigliosa e avventurosa”

Leggi su Notizie.com

L’exUsaè morto all’età di 100 anni. Ex coltivatore di arachidi della Georgia, ha cercato di ripristinare la fiducia nel governo da parte dei cittadini.Ha vinto ilper lanel 2002, diventando l’expiù attivo e impegnato a livello internazionale. Era un pacificatore, un paladino della democrazia e della salute pubblica e un custode dei diritti umani in tutto il mondo.Chi eraUsadelper la: “Hounaamava dire che la sua fede gli richiedeva di fare tutto il possibile, ovunque potesse, per tutto il tempo che poteva, per cercare di fare la differenza. Gli Stati Uniti osserveranno una giornata di lutto nazionale il 9 gennaio in onore dell’ex