Benevento, fissata una nuova seduta a porte aperte

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue la marcia di avvicinamento dei giallorossi di mister Auteri all’importante sfida contro il Catania in programma il 5 gennaio al “Ciro Vigorito”. Ieri Berra e soci hanno svolto una doppia: in mattinata i calciatori sono stati impegnati con attivazione in palestra, core stability, circuito di forza esplosiva-elastica in palestra e lavoro sulla parte tecnica in campo. La sessione pomeridiana invece, è stata caratterizzata da attivazione a secco, serie di ripetute brevi sulla velocità, partita a tema su campo aperto, partita su metà campo e scarico finale. Anche oggi è in programma una doppia sessione mentre da domani ilsi allenerà una sola volta al giorno. La società, nel frattempo ha fissato unaaccessibile ai tifosi con i cancelli dell’Antistadio Imbriani che si apriranno giovedì 2 gennaio a partire dalle 14:45.