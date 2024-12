Liberoquotidiano.it - Ambiente: Bonelli, 'politiche Meloni nere come carbone'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Il 2024il 2023: ledel governosonoil. Le scelte di questo governo continuano a trascinare l'Italia verso un futuro buio e insostenibile. Un governo che ha dimostrato, senza alcun dubbio, di essere un pericolo per i cittadini, per l'e per il futuro del nostro Paese. Il caso del Ponte sullo Stretto è solo il primo di una lunga lista: 14 miliardi di euro per un progetto inutile e dannoso. Nemmeno Berlusconi aveva osato tanto, proponendo almeno un project financing con il 60% dei costi a carico dei privati. Con, invece, l'intero peso ricade sui cittadini. Una vergogna che mostra chiaramente da che parte sta questo governo: sempre con i potenti e mai con i cittadini e le cittadine italiane”. Così in una nota Angelo, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.