WWE: Kofi Kingston prende di Big E e la fidanzata Kristen, frecciatine e provocazioni sui social

e Xavier Woods sono tra le Superstar WWE più odiate dopo aver cacciato Big E dai New Day.e Woods non perdono mai l’occasione di attaccare Big E. Addirittura,ha preso di mira ladi Big E,, dimostrando di essere disposto a scendere a qualsiasi livello e che per lui non esistono limiti. Su X,ha commentato una foto in cui Big E viene morso da un cane:“Hmm, sembra proprio una faccia da ‘Porta quel cane dal morso affilato qui e digli di mordermi così non devo tornare a casa dalla miainsopportabile’. ”non si è fermato lì, aggiungendo che potrebbe anche sembrare che Big E volesse che il cane gli ferisse il braccio per poter tornare in ospedale, dove il cibo è decisamente migliore di quello che cucina la sua:“O forse una faccia da ‘Dì a quel cane di sfigurarmi il braccio così posso tornare in ospedale, dove i pasti sono molto migliori di quelli che la miaprepara a casa’.