Traffico Roma del 29-12-2024 ore 12 | 30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora Buona domenica si mantiene tutto sommato scorrevole quindi privo di impedimenti ilin queste ore sulle strade cittadine nessuna segnalazione di rilievo sulla raccordo anulare mentre la circolazione di casa più sostenuta in uscita dal centro e sulle consolari nonché lungo le autostrade abbiamo rallentamenti di lieve entità sulla diramazionenord tra il raccordo Settebagni sulla A1Firenze ci sono incolonnamenti tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Quinto Publicio ci troviamo a ridosso di Cinecittà altro incidente al centro in via del Teatro Marcello a ridosso di Piazza Venezia raccomandiamo tutte le attenzioni del caso ricordiamo che fino al 6 di gennaio in vigore l’estensione dell’orario delle ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi trasporto ferroviario per lavori all’infrastruttura la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni diOstiense di Tiburtina limitazioni e cambiamenti di orario per i convogli della fl1 fl3 fl5 e per altri treni regionali maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito