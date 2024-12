Liberoquotidiano.it - **Sicurezza stradale: Salvini, 'in 15 giorni ridotto del 25% numero morti'**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Averedel 25 per cento, dal 14 al 28 dicembre, nei primi quindicidel nuovo Codice della strada, ildisulle strade è qualcosa che dovrebbe rendere orgoglioso me e voi". Lo dice Matteoin una diretta social. "Mi faccio carico volentieri se c'è qualche polemica, ho le spalle larghe, ho rischiato 6 anni per aver bloccato immigrati clandestini. Quindi figurarsi se per salvare vite umane non mi faccio carico di qualche polemica e degli attacchi di Vasco o di radical chic di sinistra".