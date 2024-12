Liberoquotidiano.it - Napoli-Venezia: la decide Raspadori, azzurri in testa alla classifica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giacomola partita cole trascina ilindella Serie A. Nel primo tempo gli uomini di Conte non riescono a scardinare la difesa dei lagunari, protagonisti di una buona partita. Al 37' Stankovic para un rigore a Lukaku provocato da un fallo di mano di Jay Idzes. Nel secondo tempo i partenopei alzano i giri del motore e al 79' passano con, subentrato ad Anguissa, abile a raccogliere un cross basso di Neres e a sparare a rete. La vittoria consente aldi salire in, in coabitazione con l'Atalanta a 41 punti. Ilresta penultimo a 13 punti. "Sono felicissimo di essere tornato al gol qui. Può sembrare banale dirlo ma i nostri tifosi sono il 12esimo uomo in campo e tornare a sentire questa energia mi fa tanto piacere - ha dettoai microfoni di Dazn dopo la partita del 'Maradona' -.