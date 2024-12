Lanazione.it - Musica e allegria fino all’alba. Il “mito“ Ricky Le Roi al Jux

Capodanno in casa con gli amici più stretti oppure in città per brindare tutti assieme? Per chi predilige la seconda scelta, qualche opzione in serbo c’è. Anche quest’anno Sarzana si prepara a salutare il 2024 con una grande festa in piazza Garibaldi. A partire dalle 17.30 eall’1.30, il centro cittadino sarà il cuore pulsante del divertimento, con un eventole che vedrà protagonisti ospiti d’eccezione. Direttamente da Radio Deejay, Alex Farolfi porterà in piazza tutta la sua energia con una performance coinvolgente e, a rendere la serata ancora più speciale, ci saranno Panico, in veste di voice & deejay, e i dj Luca Pedonese e Mattia Alfonsetti, pronti a far ballare tutti. Per chi poi volesse continuare la serata, appuntamento al Jux-Tap conLe Roi (nella foto). Ma in serbo c’è anche un’altra novità.