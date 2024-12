Pronosticipremium.com - Milan-Roma, i tifosi si infiammano: “Chiudiamo con un tris”

Si avvicina sempre di più il match che vedrà lascendere in campo contro il. I giallorossi sono chiamati a fare una grande prestazione, ma soprattutto a trovare la via dei tre punti. Gli uomini di Ranieri, infatti, hanno bisogno di vincere e convincere per dare il via a quella che si può definire la scalata verso i primi posti. Certo è che, almeno per il momento, potrebbe sembrare pura utopia, ma nulla è impossibile, soprattutto in un campionato come quello italiano che spesso ci ha abituato a rimonte improbabili come quella del Diavolo sull’Inter nell’anno dello scudetto rossonero.Insomma, tutto è ancora da decidere e laha un’opportunità più unica che rara per portare dalla sua parte tre punti contro una diretta concorrente. Come se non bastasse, un’ipotetica vittoria della formazione giallorossa sarebbe una grande iniezione di fiducia in vista del prossimo appuntamento che vedrà gli uomini di Ranieri scendere in campo contro la Lazio.