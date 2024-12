Pianetamilan.it - Milan-Roma, Garlando: “Theo Hernandez e Pellegrini, capitani tormentati”

Leggi su Pianetamilan.it

Stasera, alle ore 20:45, ilospiterà laa San Siro e sarà una partita particolare pere Lorenzo. I due, rispettivamente vice-capitano rossonero e capitano giallorosso, non stanno vivendo un buon periodo della loro stagione. Sulla Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigiha voluto spendere qualche parola in merito alle situazioni dei due calciatori. Ecco le sue parole: "Lorenzos’incammina verso la quinta panchina consecutiva,dovrebbe aver evitato la terza. Stasera a San Siro si saluteranno, affratellati dal destino comune delle ultime settimane: restare a guardare, come i pensionati ai cantieri. Anche se sono ancora giovani: 27 anni ilista, 28 ilnista. Un destino inimmaginabile quest’estate, quando non erano soltanto titolari, ma, soprattutto,".