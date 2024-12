Terzotemponapoli.com - Meret: “Vittoria della maturità, contenti per Raspadori, avanti così!”

Napoli, 29 dicembre 2024 – Dopo lacontro il Venezia, Alex, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazionesua squadra e esprimendo soddisfazione per il gol di Giacomo: Unadiha sottolineato come la partita sia stata una dimostrazione dida parte del Napoli. “Siamo stati bravi a gestire la gara e a mantenere la calma”, ha dichiarato il portiere azzurro. Nonostante le occasioni non concretizzate durante il match,ha evidenziato l’importanza di mantenere il controllo. “Le occasioni ci sono state ma non le avevamo concretizzate. Possiamo segnare in qualsiasi momento eè stato con”, ha aggiunto, facendo riferimento al gol decisivo che ha permesso alla squadra di portare a casa i tre punti.