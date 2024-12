Laspunta.it - Latina: l’opposizione scrive al Prefetto. “Inaccettabile quanto accaduto in consiglio” dice Coletta

Una lettera alcon la richiesta di essere ricevuti, in merito ai fatti avvenuti nelcomunale scorso, che ha visto le opposizioni occupare, per protesta, l’aula consiliare.Questa la richiesta avanzata dai gruppi di opposizione aldi. Una lettera alper riaffermare i principi della democrazie e del rispetto istituzionale.“Abbiamo scritto alperchénello scorsocomunale è” E’ stato il commento di Damiano, ex sindaco die oggi consigliere di opposizione.“La discussione sul bilancio è uno dei punti qualificanti di una amministrazione comunale e non può essere contingentata in 50 secondi ad emendamento. Sono venute meno le regole del confronto democratico” Ha aggiunto l’ex sindaco.