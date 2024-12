L’alleato inatteso di Tony Effe è Clemente Mastella | L’ho ospitato quest’estate a Benevento Il caso della censura a Enzo Dong

Leggi su Open.online

c’è stato un altro «», il trapper prima invitato e poi escluso dal concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo. Il sindacocittadina campanaha deciso di non far esibire il rapper partenopeo, previsto in cartellone nella notte di San Silvestro per salutare l’arrivo del 2025. Poco male. Comeha trovato subito “casa” al Palazzetto dello Sport dell’Eur – mentre gli organizzatori del Circo Massimo hanno dovuto cambiare completamente la scaletta -, cosìsi esibirà in piazza a Napoli. Ma èstesso, ex ministroGiustizia nel governo Prodi, a spiegare al Corriere la differenza tra i due casi. «Ho ritenuto diseducativo il messaggio – di, ndr – fatto di pistole e di offese alle forze dell’ordine, ma confesso che non lo conosco e non sapevo delle sue canzoni», ragiona il politico di lungo corso, «niente a che vedere con quanto accaduto a Roma con l’esclusione diper le sue performance sessiste.