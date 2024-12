La Fiorentina ferma la Juventus sul 2-2 Sottil e Kean rispondono a Thuram | pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

non vanno oltre il 2-2 nel match della diciottesima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium le due squadre restano appaiate in classifica a 32 punti (i viola hanno una gara da recuperare), ed è la squadra di Thiago Motta quella con più rimpianti. Dopo la doppietta die il gol del momentaneo pareggio dell’ex(il secondo giocatore italiano a superare le 10 reti stagionali con lanegli ultimi 10 campionati di Serie A dopo Federico Bernardeschi), è un altro figlio d’arte comea firmare la rete del definitivo 2-2. Laha pareggiato 21 gare nel 2024 in Serie A e nella storia del massimo campionato italiano solamente il Perugia nel 1979 ha terminato in pareggio più incontri in un singolo anno solare: 22. La vetta dista 9 punti.IL RACCONTO DELLA GARALaprova a fare partita sin dall’avvio di gioco, subito spezzettato per via di una sospensione di due minuti al 6? per dei cori discriminatori rivolti dal settore ospiti all’indirizzo di Vlahovic.