Grazie agli ospedali di Pergola e Urbino Tuteliamoli

"Nel nostro entroterra ci sono tante eccellenze e spero vivamente che i nostri presidieri continuino a essere preservati e potenziati, perché anche chi, come me, abita nei territori appenninici e nella fascia subappenninica, ha gli stessi diritti di accedere ai servizi sanitari di primo livello". A scrivere è Rita Temperini, che racconta la sua esperienza: "Desidero rendere pubblici i miei ringraziamenti al reparto di Medicina dell’Ospedale die a quello di Cardiologia dell’Ospedale di. Mia madre, 95 anni, residente a, è stata presa in cura in maniera eccezionale, per tutto il periodo delle sue degenze, e la cosa non è scontata, considerando anche la sua età e la gravità del suo quadro clinico per un duplice infarto. La situazione, poi, si è stabilizzata e mia madre è stata dimessa.