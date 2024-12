Secoloditalia.it - Due declinazioni dell’idea di “Patria” nei libri di Maiorca e di Fratus e Bonfiglio

Leggi su Secoloditalia.it

Il concetto dipuò e deve essere declinato in molteplici modi, che ne ripercorrano e analizzino, per tramandarli, gli elementi principali e le conseguenze teoriche e pratiche che ha nella vita di tutti, ieri come oggi. Nel suo volume, intitolato appunto(Ed. Ferrogallico 2023), il giornalista e scrittore umbro Umbertoparte dai simboli che, in Italia, contribuiscono con rara efficacia a definirci come Nazione, cioè come popolo che ha in comune una storia e ben precisi valori. Simboli che, in estrema sintesi, servono a ricordarci, riaffermandolo, il senso di appartenenza a qualcosa di trascendente e superiore: laitaliana.“Questo libro nasce dalla mia esigenza di raccontare la storia ai miei figli. Mi sono chiesto quale fosse il modo migliore e mi è venuto in mente di utilizzare i simboli, scegliendo tra i tanti quelli più rappresentativi, cioè l’Inno di Mameli e Michele Novaro, la nascita del Tricolore e la storia del Milite Ignoto, che è stato un momento fondativo della nostraperché ha unito tutti quanti nella memoria e nel ricordo di questo soldato che rappresentava tutti i fanti e i militari italiani della Prima Guerra mondiale”.