Ilrestodelcarlino.it - "Bella iniziativa per chi è solo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Susanna Domeniconi accoglie con favore la decisione del Comune di riprendere la festa di Capodanno in piazza. "È unaquella di riprendere i festeggiamenti in piazza, cosa che si facevaprima della pandemia. Sono tante le persone che rimangono in città e non vanno in vacanza per Capodanno, e dare la possibilità di festeggiare l’ultima notte dell’anno con una festa aperta a tutti è un’ottima cosa. Questaconsente alle persone che restano in città e anche a quelle che sono sole di passare un momento in compagnia. È un’occasione di divertimento per tutti ed è anche un’ottima possibilità di lavoro per i tanti esercenti che si trovano in centro".