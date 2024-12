Banche, crediti deteriorati in leggera risalita

Leggi su Ildenaro.it

Dopo quasi un decennio di costante miglioramento, la tendenza in calo dei(Npe) nei bilanci delleitaliane si arresta nella prima metà del 2024. Lo segnala un recente studio promosso da Pwc, in cui si sottolinea però come l’aumento sia considerato un aggiustamento naturale dopo le forti riduzioni degli ultimi anni. Dunque, lo stock totale di Npe è aumentato leggermente a 54,8 miliardi di euro, rispetto ai 52,6 miliardi di euro della fine del 2023. La crescita è stata accompagnata da afflussi annui di 17,0 miliardi di euro, in aumento dopo diversi anni di stabilizzazione a livelli storicamente bassi di 12-14 miliardi di euro. Il tasso di default annuale per il primo semestre 2024 sale all’1,14 per cento dallo 0,88 per cento del 2023, rimanendo al di sotto dei livelli precedenti al 2019-2020 (1,33 per cento nel 2018).