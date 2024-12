Gqitalia.it - 9 auto d'epoca da sogno, per tutti i gusti e per tutte le tasche

Tra le migliorid'da acquistare oggi ci sono modelli dii tipi, dallepiù piccole e popolari fino a quelle più veloci e rare. Naturalmente quando si affronta il mondo delle vetture storiche il budget è un tema molto importante, perché si possono spendere poche migliaia di euro o anche diverse decine di milioni. Di base, la caratteristica che rende un'più costosa di un'altra è la sua rarità, ma ci sono vetture che negli ultimi anni sono salite enormemente di prezzo a prescindere da quanto siano rare. Per provare a mettere un po' d'ordine iniziamo col dire, secondo i dati di Car & Classic, portale specializzato nella compravendita did', che in Italia led'più apprezzate sono quelle degli anni '70, mentre nel resto del mondo le più ricercate sono quelle con circa 25 anni di età, le cosiddette Youngtimer.