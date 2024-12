Sport.quotidiano.net - Virtus in campo, sfida contro Scafati

Bologna, 28 dicembre 2024 - Nemmeno il tempo per esultare per la vittoria di Eurolega con l’Asvel che si torna subito in. Domani alle 17.30 alla Segafredo Arena, latorna infatti sul parquet di casa per cercare di salutare, nel migliore dei modi, il 2024. Avversaria della formazione di Dusko Ivanovic saràche a sua volta è alla ricerca di importanti punti per tenere a distanza le zone pericolose della classifica. In casa, la vittoria con l’Asvel Villeurbanne è stata fondamentale per conferma i progressi di una squadra che ha ritrovato motivazione e convinzione e che nonostante i suoi veterani fatichino ancora un po’ (Shengelia e Hackett out, Belinelli utile ma non brillantissimo) ha trovato tanta energia da tutti i propri elementi. Coach Ivanovic ha riportato infatti una ventata di positività in un ambiente che sembrava a volte fin troppo depresso.