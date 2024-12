Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalla lezione questa sera all’Olimpico alle ore 20:45 si gioca Lazio Atalanta partita valida per La diciottesima giornata di Serie A tradizionale piano viabilità per la partita con divieti di sosta temporanei in zona delle Foro Italico domani 29 dicembre al Villaggio Olimpico chiusa viale della XVII Olimpiade dalle ore 6 fino alle ore 15 Per lo svolgimento di un mercato natalizio per l’evento sarà deviato il bus 53 proveniente da Piazza Mancini ed infine oggi e domani 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del Pigneto Sara modifiche alla circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibili disagi sulle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3Cesano Viterbo nessun disagio per la linea Leon Express da e per Fiumicino aeroporto è tutto e grazie per l’ascolto In collaborazione con Luce Verde infomobilità