Bergamonews.it - Terzi (Fdi): “Putin è un interlocutore con una storia negoziale discutibile”

Leggi su Bergamonews.it

Mosca ha espresso apertura alla proposta della Slovacchia di ospitare colloqui di pace con l’Ucraina. Il presidenteha affermato che la Russia è interessata a porre fine al conflitto e non a un semplice congelamento delle ostilità. Il primo ministro slovacco Fico, nonostante le pressioni internazionali, ha preso l’iniziativa di incontrareper discutere di questa possibilità, dimostrando una forte volontà di contribuire a una soluzione pacifica.Il senatore bergamasco Giulio(Fdi), già ambasciatore e Ministro degli Esteri commenta: “è uncon una. È sufficiente ricordare, dopo l’annessione illegale della Crimea, l’invasione del Donbass per mezzo di uomini inviati ufficialmente a scopo umanitario nel 2014, ma che in realtà erano militari con l’obiettivo di occupazione dell’intera regione del Luhansk.