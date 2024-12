Sport.quotidiano.net - Tennistavolo In Serie A2 femminile. L’Apuania inanella il quarto pareggio con l’Athletic Genova

Un altro(ildella stagione) per la squadradella Apuaniache nel terzo concentramento del campionato nazionale di A2, girone C, ha giocato la prima giornata di ritorno. Le gialloazzurre hanno pareggiato 3-3 conClub di, squadra che nella gara di andata avevano dominato con un secco 4-0.parte male e nella prima partita l’ungherese di Carrara Timea Csilla Peterman Varga è piegata per 3-2 (11-6, 13-15, 11-6, 6-11, 16-14) al termine di una gara avvincente e molto equilibrata, mentre nella seconda partita Pamela Bellari subisce un secco 0-3 (4-11, 4-11, 5-11) da Zoya Surunova. Nella terza partita è l’altra ungherese di Carrara, Krisztina Nagy (nella foto) ad accorciare le distanze battendo a sua volta con un netto 0-3 (4-11, 6-11, 8-11) Joanna Marie Mirisola e portando la propria squadra sul 2-1.