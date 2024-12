Movieplayer.it - Squid Game 2, intervista a Lee Jung-jae: "La violenza psicologica è peggiore di quella fisica"

Leggi su Movieplayer.it

"Sfruttare la debolezza delle persone per terrorizzarle è un grande crimine": l'interprete del giocatore 456 e l'attore Wi Ha-jun ci raccontano il senso delle vendetta dietro la serie fenomeno. Su Netflix. Un'idea tanto semplice quanto efficace: trasformare giochi d'infanzia, radicati nella memoria di tutti, come Un, due, tre, stella!, in prove di sopravvivenza terrificanti (e in una metafora della società). A supportarla un impianto visivo d'effetto, fatto di colori forti e allegri, in contrasto con lamostrata, e oggetti concepiti per diventare immediatamente iconici, come le maschere con le forme geometriche e la gigantesca bambola assassina.è il prodotto Netflix perfetto per catturare l'attenzione degli spettatori. E infatti è diventata un successo mondiale.2, con sette nuovi episodi, aveva quindi un compito difficile: essere all'altezza di .