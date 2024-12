Terzotemponapoli.com - Sorrentino e il Napoli di Conte: tra spettacolo e risultati

Il regista premio Oscar Paolo, noto per il suo amore per il calcio e la sua passione per il, ha condiviso i suoi pensieri sulla squadra partenopea e sulla figura di Diego Maradona in un’intervista al quotidiano spagnolo Diario AS. Il cineasta, che ha spesso intrecciato il calcio con la sua poetica cinematografica, ha offerto riflessioni profonde sulla filosofia calcistica e sull’identità del.Il ricordo di Maradona: “Un evento e un avvento”Paolonon nasconde il suo legame spirituale con Diego Maradona, definendolo un’icona unica, capace di incarnare tanto il sacro quanto il profano. In particolare, ha ricordato il suo primo incontro con Maradona, avvenuto in Spagna al Santiago Bernabéu, luogo simbolico per il calcio mondiale.“Per i napoletani, Maradona è molto più di un atleta,” ha spiegato