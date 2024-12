Ilrestodelcarlino.it - Solo il Barcellona ha preso più pali della Regia

Lewandowski e compagni hanno colpito più legniReggiana: considerando la Serie B italiana e i cinque maggiori campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), infatti, ildomina con 16 legni trae traverse, e poi c’è proprio la Reggiana con ben 13 legni (al pari del Frosinone). Completano il podio Chelsea e Paris Saint Germain con 12, poi ecco il Bayer Leverkusen a 11, e a quota 10 ci sono Atalanta e Cagliari. Non troppo lusinghiero come dato, perché non èsfortuna, ma c’è anche imprecisione: vedendo il bicchiere mezzo pieno, però, possiamo dire che la Reggiana (che a tratti in questi mesi ha fatto tanta fatica a segnare) raddrizzando la mira potrebbe trovare più reti. Nemmeno la bella vittoria di Santo Stefano con la Juve Stabia per 2-1 ha risparmiato i granata: al minuto 22, avanti 1-0, ecco la traversa di testa di Lucchesi.