Zonawrestling.net - SmackDown 27.12.2024 Verso la Royal Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi didalla Amalie Arena di Tampa, Florida, dove Nick Aldis ha dato un ultimatum a Kevin Owens riguardo la cintura Winged Eagle e Sami Zayn cerca un confronto con la Bloodline.Lo show inizia con un video che ricapitola la faida tra Cody Rhodes e Kevin Owens. Nick Aldis appare e afferma che Owens non ha alcun diritto di possedere la cintura Winged Eagle, che è stata data a Cody come gesto di fiducia. Dà quindi un ultimatum a Owens: deve restituire la cintura entro la fine della serata o ci saranno severe conseguenze per la sua carriera nella WWE.BACKSTAGE: Cathy Kelley intervista Bianca Belair e Naomi. Naomi esprime la sua gioia per aver vinto l’oro finalmente dopo il suo ritorno, specialmente dopo quello che è successo a Jade. La Belair dice di essere contenta che Naomi le abbia coperto le spalle ma vuole ancora capire cosa sia successo a Jade Cargill.