Scuola come funziona la pagella dei presidi Dai tempi per una supplenza breve al pagamento dei fornitori | cosa incide sullo stipendio

Con l’anno nuovo non arriveranno solo i concorsi banditi grazie al Pnrr, ma anche la cosiddetta “dei”. Ovvero una valutazione, con tanto di griglia, che vincola una parte della retribuzione dei dirigenti scolastici al raggiungimento di determinati obiettivi. Un esempio? Quanto tempo occorre a un preside per chiamare unae quanto per pagare le fatture airiporta il Messaggero. Ambiti in cui verranno assegnati dei punteggi che avranno un impatto concreto, andando are sulla parte “premiale”: «rà sulla retribuzione di risultato che fino ad adesso è stata data a pioggia, e che ora sarà invece legata al raggiungimento degli obiettivi», ha spiegato il ministro Giuseppe Valditara.I temi oggetto di valutazioneOltre ai due ambiti già citati, ce ne saranno altri presi in esame: i rapporti con il territorio, la soluzione di tutte le pratiche burocratiche, l’attuazione del Ptof (piano triennale dell’offerta formativa).