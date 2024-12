Lanazione.it - San Casciano, notte di San Silvestro a teatro con il Decamerone e i Racconti di Canterbury

Firenze, 28 dicembre 2024 -di Sancon Arca Azzurra. Martedì 31 dicembre 2024 alle 22,00, alNiccolini di Sanin Val Di Pesa (Firenze), va in scena ‘Dell'amore le gioie e gli inganni’. Con gli attori di Arca Azzurra. Pagine dae da Idiper il libero adattamento e regia di Ugo Chiti. Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. A seguire brindisi e panettone. Informazioni e prevendite: Piazza della Repubblica, 12 Sanin Val di Pesa, 055 8256388, [email protected] . Oppure contattare Arca Azzurra: 055 8256388/8290137, [email protected] . Lo spettacolo. Prendere un pugno di novelle, giocare con i più grandi autori del trecento daldi Messer Giovanni Boccaccio da Certaldo a Ididi Geoffrey Chaucer per costruire uno spettacolo di schermaglie amorose, di, burle, intrighi e beffe, con rispetto verso l’originale e la volontà d’essere il più vicino possibile al pubblico per parlargli al cuore e allo spirito, così da fargli immaginare che queste storie nascano da lui stesso, che sia la sua memoria a farle scaturire.